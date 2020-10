Celebridades Adele aparece em foto inédita e agita a internet

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Cantora de 32 anos fez aparição rara também em programa de TV e deixou fãs eufóricos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Adele, de 32 anos de idade, se tornou um dos assuntos mais comentados, na noite de quarta-feira (21), por aparecer nos bastidores do programa Saturday Night Live e ter uma foto inédita divulgada nas redes sociais.

“Adele está aqui!”, dizia post feito no perfil oficial do Saturday Night Live no Instagram. Na imagem, Adele aparece toda de jeans, botas e máscara de proteção por conta da pandemia do novo coronavírus.

Além disso, uma outra foto da cantora, com os cabelos loiríssimos e visivelmente mais magra – conforme ela já mostrou em posts recentes no Instagram – veio à tona, considerada como uma imagem da “nova fase” da musa britânica.

No último domingo (18), Adele anunciou em seu Instagram que, depois de quase 12 anos, voltará ao Saturday Night Live deste sábado (24). “Estou tão empolgada. E também apavorada”, começou ela.

