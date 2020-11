Cultura Adiada a reabertura da Casa de Cultura Mario Quintana

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A direção da CCMQ ainda não estabeleceu uma nova data de retomada das atividades. (Foto: André Furtado/CCMQ)

A retomada da visitação e de parte das atividades presenciais da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736, no Centro Histórico de Porto Alegre), programada para esta quinta-feira (19), está suspensa. A decisão, segundo o governo estadual, foi tomada em função do aumento de casos de Covid-19 em Porto Alegre e também das obras de adequação ao PPCI (Plano de Prevenção contra Incêndio), ainda em execução.

O diretor da CCMQ, Diego Groisman, levou em consideração a natureza das atividades de interação humana no local. “A relação do nosso público com a casa costuma ser de permanência e convívio próximo, o que pode representar um risco sanitário aos visitantes e servidores nesse momento”, explica Groisman.

Virada Sustentável 2020 está mantida

Com a reavaliação do cronograma, a direção da CCMQ ainda não estabeleceu uma nova data de retomada das atividades, que será anunciada tão logo definida. A programação da Virada Sustentável 2020, na Travessa dos Cataventos, programada para os dias 19 e 20 (quinta e sexta), no entanto, está mantida.

A instalação urbana “Eu era Outra Selva”, de Felipe Morozini, utiliza 150 guarda-sóis estampados com vegetação e um inflável gigante no formato de um lobo-guará para levar o público a refletir sobre a floresta que deixaremos para as futuras gerações. “Um momento em que a cidade experimentará a sensação de estar submersa numa floresta da Mata Atlântica”, diz Morozini.

A intervenção da Virada Sustentável 2020 poderá ser visitada na Travessa dos Cataventos. “É um evento totalmente alinhado com as políticas que pautam as ações da casa, que será montado ao ar livre e com todos os cuidados para que não haja aglomeração”, acrescenta Diego Groisman. A instalação “Eu era Outra Selva” estará montada da manhã da quinta até a noite de sexta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura