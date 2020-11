Rio Grande do Sul O coronavírus já infectou 283.351 gaúchos. Mortos pela pandemia no Estado são 6.314

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Contingente de recuperados soma 262.268 pacientes (93%). (Foto: EBC)

O relatório diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde) desta terça-feira (17) elevou para 283.351 o número acumulado de testes positivos de coronavírus desde março no Rio Grande do Sul, com um total de 6.314 desfechos fatais. A estatística foi ampliada pela inclusão de 3.708 novos contágios e mais 71 mortes por Covid. Já o contingente de recuperados soma 262.268 pacientes (93%).

A lista de perdas humanas mais recentes para a pandemia no Estado abrange vítimas com idades entre 21 e 97 anos. Mas essa amplitude não se reflete em um equilíbrio etário, já que 64 dos 71 falecidos por Covid eram idosos, o que representa uma proporção de 90% – destes, seis eram nonagenários. Esse predomínio se verifica desde março, época dos primeiros casos e óbitos por Covid.

– Alvorada (mulher, 76 anos);

– Araricá (mulher, 76 anos);

– Arroio dos Ratos (homem, 84 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 65 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 80 anos);

– Canoas (mulher, 69 anos);

– Canoas (homem, 74 anos);

– Canoas (homem, 73 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 82 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 79 anos);

– Cerro Grande do Sul (mulher, 93 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 89 anos);

– Estância Velha (homem, 73 anos);

– Esteio (homem, 74 anos);

– Fortaleza dos Valos (homem, 78 anos);

– Gramado (mulher, 66 anos);

– Gravataí (homem, 58 anos);

– Guarani das Missões (mulher, 78 anos);

– Humaitá (mulher, 63 anos);

– Lajeado (mulher, 90 anos);

– Novo Barreiro (mulher, 61 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 55 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 74 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 68 anos);

– Osório (homem, 56 anos);

– Pelotas (homem, 80 anos);

– Pelotas (homem, 81 anos);

– Pelotas (homem, 66 anos);

– Pelotas (homem, 97 anos);

– Rio Grande (homem, 76 anos);

– São Leopoldo (homem, 47 anos);

– São Leopoldo (homem, 68 anos);

– São Lourenço do Sul (homem, 62 anos);

– Sapiranga (mulher, 76 anos);

– Sapiranga (homem, 74 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 72 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 74 anos);

– Selbach (homem, 95 anos);

– Tapera (mulher, 75 anos);

– Tapes (homem, 75 anos);

– Tapes (homem, 73 anos);

– Três Coroas (mulher, 73 anos);

– Vacaria (homem, 74 anos);

– Viamão (homem, 21 anos);

– Viamão (homem, 62 anos);

– Viamão (mulher, 63 anos);

– Xangri-lá (mulher, 80 anos).

Capital gaúcha

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 59 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 95 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 30 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos).

(Marcello Campos)

