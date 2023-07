Geral Adolescente desaparecida há mais de um mês em Santa Catarina é encontrada em cidade na fronteira com o Uruguai

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Segundo a Polícia Civil, um homem de 35 anos que estava com a adolescente foi preso. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos que estava desaparecida há mais de um mês foi encontrada nessa segunda-feira (3) no Rio Grande do Sul na fronteira com o Uruguai, informou a Polícia Civil. Ela havia sido vista pela última vez em 21 de maio em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, cidade onde nasceu.

A jovem foi encontrada em Santana do Livramento. A cidade gaúcha fica a mais de 600 quilômetros de Chapecó. A delegada Lisiane Junges, responsável pelo caso, confirmou que a jovem está bem, sob os cuidados do Conselho Tutelar de Santana do Livramento.

Um homem de 35 anos que estava com a adolescente foi preso. Durante a investigação, a polícia conseguiu um mandado de prisão preventiva contra ele por “produzir e comercializar e divulgar material sexual infanto-juvenil”, segundo a delegada. Os crimes são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ele e a jovem seguem no Rio Grande do Sul. A adolescente, além de vítima do homem, é investigada pela polícia por compartilhar material de natureza sexual infanto-juvenil, afirmou a delegada.

Junges afirmou que o homem conseguiu convencer a adolescente a ir com ele, não houve sequestro, e que ele já havia cometido o mesmo tipo de crime com outras vítimas com o mesmo perfil. Porém, não divulgou detalhes.

A investigação é feita pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami) de Chapecó.

Investigação

A investigação começou em 15 de maio, com uma investigação sobre a morte do pai da adolescente, contou a delegada. A família procurou a polícia, que passou a checar se a morte dele foi natural ou violenta.

“No decorrer da investigação, apurou-se que a [nome da adolescente] estava se relacionando com um homem de 35 anos, estava tendo contato com esse homem”, afirmou a delegada em coletiva para jornalistas.

“Essa aproximação foi virtual. Esse homem age dessa maneira, cooptando adolescentes por meio de redes sociais e outros canais, e foi assim que a adolescente o conheceu”, relatou a delegada.

Os dois já se falavam antes da morte do pai da jovem. A DPCami investiga as duas situações e pediu a exumação do corpo dele. Foi feita perícia para o esclarecimento da causa do óbito.

A delegada afirmou que os dois casos podem estar relacionados. “Essa etapa da investigação está adiantada em relação à época da exumação, mas nós ainda não concluímos e por isso nós não vamos expor todos os detalhes. Mas tem a ver sim”.

A morte do pai da adolescente foi em 7 de maio e oito dias depois um familiar procurou a Polícia Civil para relatar suspeitas de que o óbito não foi natural, mas poderia ser consequência de uma violência.

A Polícia Civil pediu a exumação do corpo cerca de 20 dias após o óbito. A causa da morte ainda não está esclarecida.

Fuga de Chapecó

Segundo Junges, o homem saiu de Chapecó em 20 de maio e a jovem, no dia seguinte. “Passaram por cidades gaúchas, Erechim, Santa Maria, Santana do Livramento”, disse a delegada.

Os policiais estiveram em Santa Maria, mas não conseguiram encontrar os dois. Em 8 de junho, o homem e a adolescente entraram no Uruguai.

“Seguramente para fuga porque ele já tinha conhecimento da repercussão e da investigação em curso. Tentou fugir da perseguição policial”, declarou a delegada.

“A partir de então, a investigação entra numa nova etapa, agora com a necessidade de um trato internacional. A equipe da DPCami encaminhou o que a gente chama de ‘red notice’, difusão vermelha, que é validar o mandado de prisão que nós já tínhamos conseguido aqui em Chapecó para que esse homem pudesse ser preso fora do Brasil e, com o auxílio da Interpol brasileira e uruguaia, nós iniciamos as diligências de Rivera até a cidade de Tacuarembó, onde eles estavam escondidos”, disse a delegada.

Nos últimos dias, porém, o homem e a adolescente retornaram a Santana do Livramento. A Brigada Militar gaúcha, em contato com as polícias Civil e Federal, fez a prisão dele.

A delegada afirmou que a adolescente “já foi atendida por uma equipe médica” e que a polícia fará as tratativas para trazê-la, junto com o homem, para Chapecó.

Sobre o suspeito, a delegada afirmou que “ele é natural de Porto Alegre, já morou em vários estados onde, embora não haja uma apuração nossa nesse sentido, há situações semelhantes com a que aconteceu com a adolescente de Chapecó”.

“Essa investigação vai se expandir seguramente, para muito além da adolescente. Há informação de outras meninas menores de 18 anos que se aproximaram desse autor e tiveram algum prejuízo”, declarou Junges.

“Essa investigação vai se estender e o foco que foi dado [neste momento] foi visando a localização da adolescente de Chapecó e a prisão desse autor para que a gente assegurasse as condições para dar continuidade às investigações de uma forma mais segura”, complementou.

Ela ainda confirmou que este crime não está relacionado com aqueles feitos através do aplicativo Discord.

O advogado da família, Claudio Antônio Antunes da Rocha, expressou gratidão com o trabalho da investigação. “Objetivo maior era encontrá-la viva”, resumiu. As informações são do portal de notícias G1.

