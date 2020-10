Polícia Adolescente sequestrado por criminosos é resgatado pela Brigada Militar em Gravataí

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Houve a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores e cerca de 305 munições Foto: Brigada Militar/Divulgação Houve a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores e cerca de 305 munições. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

A BM (Brigada Militar) de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, prendeu dois integrantes de uma quadrilha que sequestrou um adolescente de 17 anos na noite desta sexta-feira (30).

Os criminosos, de 22 e 28 anos, foram capturados pelo efetivo do 17º BPM no bairro Bom Princípio. Outros dois cúmplices conseguiram fugir da abordagem. Não é descartada a hipótese de que a vítima seria executada.

Houve a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores e cerca de 305 munições. Os policiais militares recolheram ainda 148 munições de calibre de fuzil 5.56, dois pares de algemas, uma machadinha, um caderno de anotações de contabilidade do narcotráfico, uma balança de precisão e três celulares.

As prisões ocorreram após informações de um sequestro ocorrido no bairro Cruzeiro, onde quatro indivíduos em uma Mitsubishi Asx, de cor branca, sequestraram um menor de idade. Nas buscas, os policias militares avistaram os indivíduos no bairro Bom Princípio. Os suspeitos refugiaram-se então em uma residência, sendo detidos dois deles em seguida. O veículo foi também apreendido com o material no local.

Em um dos quartos da casa foi localizada a vítima do sequestro com as mãos algemadas, caída no chão e com diversas lesões na cabeça. O menor foi socorrido e encaminhado até o Hospital Dom João Becker. O caso foi repassado à Polícia Civil.

