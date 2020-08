Adriane Galisteu, 47 anos de idade, completou três semanas em Lisboa, capital de Portugal, onde passa uma temporada profissional. A apresentadora, que integra o time do programa “Tu Consegues”, em uma emissora local, afirma que ser jurada não é simples. “É um pouco difícil. Afinal, como você vai ceifar o sonho de alguém?”, questiona.

Ela afirma que julgamentos nem sempre são encarados de maneira positiva e recorda a experiência no Domingão do Faustão, da TV Globo. “Sabe que eu lembro de quando participei da Dança dos Famosos? Foi um grande momento da minha carreira e, inclusive, morro de saudade, mas não me esqueço das pessoas que me deram 9,8. Até hoje eu não esqueço dessas pessoas e, olha, nem sou de guardar mágoa”, afirmou.

Longe do marido, o empresário Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, que completa 10 anos nesta terça-feira (04), Galisteu afirma ter grande afinidade com o país europeu. “Portugal é como se fosse minha segunda casa. Em 1994, numa fase muito difícil da minha vida, vivi aqui”, diz, lembrando o período após a morte do piloto Ayrton Senna, com quem namorava. “Na minha última vez em Sintra, estive com eles para dar um beijo neles. Foi uma grande emoção voltar até lá, levar o Alê e o Vittorio para a casa em que morei em uma fase tão difícil.”

Sobre o início da carreira, a loira destacou: “Ah, receber ‘não’ faz parte da minha vida. Estou acostumada. No começo foi assim, agora é assim e, imagino, que no final também vá ser assim. Sou uma mulher que administrei os nãos da minha vida como gatilhos para chegar onde eu sempre quis. Quando alguém diz que eu não consigo, que eu não posso e que eu não vou, aí é como se apertasse um um botão em mim: eu consigo, eu posso e eu vou.”