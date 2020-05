A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para entregar à Corte somente parte das gravações de uma reunião ocorrida no Palácio do Planalto no dia 22 de abril.

O encontro foi citado no depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro no inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

No segundo pedido sobre o tema ao STF, a AGU solicitou ao relator do inquérito que reconsidere “a ordem de entrega de cópia de eventuais registros audiovisuais de reunião presidencial ocorrida no dia 22 de abril de 2020, para que se restrinja apenas e tão somente a eventuais elementos que sejam objeto do presente inquérito”.