Rio Grande do Sul Fruki doa embalagens para álcool produzido para hospitais e comunidades carentes

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

A Fruki afirmou que está empenhada no combate ao coronavírus Foto: Divulgação/IFSul

A união faz a força. E é com essa missão que três instituições se juntaram para ajudar hospitais e entidades que cuidam de comunidades carentes no Sul do Rio Grande do Sul na prevenção contra o novo coronavírus.

O IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense), campus Pelotas, está produzindo álcool a partir de bebidas que foram apreendidas pela Receita Federal e doadas para este fim. A Bebidas Fruki forneceu 1.000 garrafas pet 2 litros com tampa para este envase, a fim de que o produto possa chegar às famílias mais carentes da região.

O IFSul também está desenvolvendo álcool glicerinado, fórmula da OMS (Organização Mundial da Saúde) que substitui o álcool em gel. Para o primeiro lote, a Fruki vai fornecer 1.500 garrafas pet de 350 ml com tampa dosadora fornecida pela Sultécnica, indústria de peças plásticas e moldes.

O reitor do IFSul, Flávio Nunes, agradeceu à Fruki pela parceria que permitiu que o álcool produzido pela instituição pudesse chegar às pessoas que mais precisam. “Já geramos mais de 5 mil litros de álcool 70%. E essa produção está sendo distribuída para unidades de saúde, segurança e em cestas básicas para a comunidade carente da região”, explicou.

A Fruki informou que está empenhada na realização de ações que previnam a pandemia e ajudem as comunidades. No mês de abril, destinou 50 mil garrafas de água mineral Água da Pedra para consumo da equipe interna de 20 hospitais dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Estamos fazendo nosso melhor para ajudar quem precisa, doamos água para profissionais da saúde e agora estamos auxiliando através da doação de garrafas para álcool e álcool glicerinado. Entendemos que, se cada um fizer a sua parte, conseguiremos superar este momento difícil com mais facilidade”, disse a diretora-presidente da Bebidas Fruki, Aline Eggers Bagatini.

