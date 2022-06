Tito Guarniere Advocacia secreta

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Nos fóruns brasileiros, não existe nenhuma ação com a assinatura de Flávio Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Pixabay)

Doutor Flávio Bolsonaro ganhou dinheiro suficiente em honorários advocatícios para comprar uma mansão de R $6 milhões de reais em Brasília. É o que ele diz. Mas os estraga-prazeres de sempre descobriram que, nos fóruns brasileiros, não existe nenhuma ação com a assinatura dele.

Observadores atentos esclareceram : 1) Ele faz advocacia oral para as milícias ; e 2) os processos de Flavinho Bolsonaro correm em “segredo de justiça”.

Campanha em duas rodas

O presidente Jair Bolsonaro já decidiu que sua campanha será basicamente em motociatas. Ele se atrapalha, fica nervoso e irritadinho se tiver de responder a pergunta de um calouro em jornalismo. Vai acabar perdendo votos. É a vantagem da motocicleta, ou do jetski: não falam, não perguntam, não replicam, não mandam zap ou e-mail.

Limites

O presidente já decidiu que não vai a nenhuma dessas sabatinas de jornais e televisões. Bolsonaro não gosta do modelo pergunta-resposta-réplica. Ele aprecia mais o monólogo, falar para o cirquinho, digo, para o cercadinho. Para quem acha que Bolsonaro não tem nenhum mérito: tem – reconhecer as próprias limitações.

Quinta emenda

O advogado Flávio Bolsonaro está aconselhando Jair, o presidente, a participar dos debates com os demais candidatos. Com uma condição : que ele possa se utilizar do direito de permanecer calado ( Art. 5º, inciso 63 da Constituição Federal) para não se incriminar ou produzir provas contra si.

“Argumento”

“Não é a primeira vez que alguém morre com gás lacrimogêneo”. Assim falou Jair Bolsonaro sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, no Sergipe.

Se não é a primeira vez, pode?

Os torturadores do regime militar torturaram porque não foi a primeira vez?

Cretinice

Em Capivari de Baixo(Sul de SC), uma escola pública local acolheu 32 venezuelanos. Uma vez por mês, toca o hino nacional venezuelano – um gesto amigável com os refugiados.

E não é que choveram críticas e xingamentos?

Incomoda a essa gente o sentimento do bem, da solidariedade. Querem que todos sejam cretinos como eles.

Autocandidatura

O presidente da União Brasil, cacique pernambucano Luciano Bivar, é autocandidato a presidente do Brasil. Acaba de oferecer a vice ao PSDB.

Tenho certa admiração por Bivar. Ele é o único eleitor brasileiro que acredita na candidatura dele mesmo.

Mas ele fala no cenário político com a desenvoltura de quem tem 10% nas pesquisas.

Esquerda x direita

Segundo o Datafolha, 23% dos eleitores de Lula se dizem de direita. E 29% dos eleitores de Bolsonaro se dizem de esquerda.

Faz muito tempo que a velha e esquemática divisão entre esquerda e direita já não abrange todas as nuances de ambas as correntes.

E como mostra o Datafolha, uma parcela robusta do eleitorado nem sabe bem do que se trata. Os caciques ficam se digladiando, mas o eleitor comum tem o seu modo de ver o mundo.

A preguiça

Foi o escritor português João Pereira Coutinho, que escreve na Folha, quem disse: “Os kits ideológicos dispensam o sujeito de pensar”. Na mosca!

