Geral Aeroporto Salgado Filho recebe o primeiro voo direto de Lisboa desde as enchentes

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A rota que liga as capitais gaúcha e portuguesa volta a operar com as tradicionais três frequências semanais pela TAP Air Portugal. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, recebeu, na noite de terça-feira (1°) o primeiro voo direto partindo de Lisboa (Portugal) desde as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. A rota que liga as capitais gaúcha e portuguesa volta a operar com as tradicionais três frequências semanais pela TAP Air Portugal.

Os primeiros 174 passageiros da retomada vivenciaram uma experiência singular no voo, com a degustação de espumantes da Serra gaúcha, quebrando a tradição da TAP de só ofertar vinhos portugueses a bordo. Para o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, o país europeu é um mercado estratégico para o RS, por conta dos laços culturais e da possibilidade de se realizar uma campanha ativa sobre os 400 anos das Missões Jesuíticas no Estado.

“A retomada do voo direto é um grande avanço para o turismo e a economia do Rio Grande do Sul. Essa conexão facilita a vinda de turistas europeus, especialmente portugueses, que têm uma forte relação cultural e histórica com nosso Estado. Além disso, abre novas oportunidades para negócios e intercâmbios acadêmicos, além de fortalecer o setor aéreo”, analisou Santini.

O trecho Porto Alegre-Lisboa tem uma duração de aproximadamente 11 horas – trata-se de uma das operações mais longas da companhia aérea portuguesa. As viagens serão realizadas na aeronave A330-900 neo – que possui capacidade total para 298 passageiros – às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa às 13h05 e chegada a Porto Alegre às 20h25.

No sentido contrário, os voos saem do Rio Grande do Sul às 21h55 e pousam em Portugal às 12h45 do dia seguinte. O primeiro voo da retomada saindo do Estado partiu na madrugada dessa quarta-feira (2).

No mês de março, a Secretaria de Turismo (Setur) participou ativamente da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL 2025), em Lisboa, fortalecendo a promoção dos destinos gaúchos no mercado europeu e divulgando a retomada do voo direto. No evento, a Setur também reuniu operadores de turismo portugueses para um café da manhã, apresentando atrativos e experiências do Estado.

“O Rio Grande do Sul está demonstrando sua força na retomada, reafirmando uma posição estratégica no cenário internacional. Seguimos trabalhando para ampliar a conectividade aérea, estimulando o turismo e consolidando o Estado como um destino cada vez mais acessível e competitivo”, destacou Santini.

A TAP completa, em 2025, 14 anos de operação em Porto Alegre, conectando a capital gaúcha a Lisboa com três frequências semanais. As viagens para o Estado só foram suspensas em dois momentos: na pandemia da covid-19 e após o fechamento do Salgado Filho em virtude das enchentes no ano passado.

“O retorno da TAP e da rota POA x Lisboa é mais um importante passo para o Porto Alegre Airport. Trabalhamos incansavelmente para devolver o aeroporto aos gaúchos, e a retomada de uma das rotas mais esperadas pelos passageiros consolida esse novo momento”, comentou a CEO da Fraport Brasil Andreea Pal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/aeroporto-salgado-filho-recebe-o-primeiro-voo-direto-de-lisboa-desde-as-enchentes/

Aeroporto Salgado Filho recebe o primeiro voo direto de Lisboa desde as enchentes

2025-04-02