Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Plano envolvia a compra de um modelo seminovo para uso em demandas como saúde e segurança pública. (Foto: Reprodução/Airsprint)

O governo do Rio Grande do Sul informou que, após amplo debate público, decidiu não prosseguir com a aquisição de uma aeronave multifunção proposta anteriormente. “Essa decisão foi tomada devido à disseminação de informações equivocadas a respeito do propósito e da utilização da aeronave, que contaminaram a discussão pública”, declarou o Executivo.

“Cabe reiterar que a aquisição tinha como objetivo primordial o atendimento médico de urgência, o transporte de órgãos para transplantes, o apoio logístico em situações de calamidades públicas e o uso pelas forças de segurança.”

“O governo do Estado reafirma o seu compromisso com a transparência na gestão pública e o uso responsável e eficiente dos recursos públicos. Todas as decisões tomadas são pautadas pelo interesse público, buscando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e a melhoria da qualidade de vida da população.”

“A busca por soluções inovadoras e eficazes para os desafios enfrentados pelo Estado permanece como um dos objetivos principais do governo, sempre visando garantir o acesso da população a serviços públicos de qualidade, em especial nas áreas da saúde, da segurança e da assistência social”, afirmou ainda o Executivo.

O governo gaúcho estudava a possibilidade de compra de um avião a jato, seminovo e com perfil multifuncional, para situações de urgência, emergência, transporte de órgãos para transplantes e outras missões específicas nas áreas de segurança pública, defesa civil e saúde. O valor estimado é de R$ 95 milhões.

A aeronave em questão tem autonomia de cerca de 3,5 mil quilômetros e capacidade para transportar de oito a 11 pessoas. Sua velocidade máxima é de aproximadamente de 860 km/h, característica que possibilitaria o atendimento em menor tempo das demandas pela Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

