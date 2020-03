Agro Afubra anuncia cancelamento da Expoagro

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

A feira voltada à agricultura familiar aconteceria entre 18 e 21 de marçoem Rincão Del Rey, Rio Pardo. Foto: Divulgação A feira voltada à agricultura familiar aconteceria entre 18 e 21 de marçoem Rincão Del Rey, Rio Pardo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Afubra (Associação dos Fumicultores do Brasil) anunciou na tarde desta sexta-feira (13) o cancelamento da Expoagro Afubra, que iniciaria na próxima semana. O motivo é o avanço do novo coronavírus no Rio Grande do Sul.

Durante a coletiva, realizada na sala erva-mate, o presidente da Afubra, Benício Albano Werner destacou a importância do cuidado com eventos com grande aglomeração de pessoas. “Até segunda-feira estávamos mais tranquilos, mas a situação começou a ficar alarmante. Lamentamos o fato, mas é preciso proteger a população. Agradecemos a todos que trabalharam conosco”, destacou.

A Expoagro seria realizada de 18 a 21 de março, em Rincão Del Rey, com tema “Valorização do agricultor: do campo à cidade”.

Leia a íntegra do comunicado:

“A Associação dos Fumicultores do Brasil, organizadora da Expoagro Afubra, sensível à situação atual que envolve a questão do coronavírus no País e no mundo, e atendendo às orientações do Ministério da Saúde, que “estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), bem como da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia)”, decidiu pelo cancelamento da Expoagro Afubra, feira voltada à agricultura familiar, que aconteceria entre 18 e 21 de março de 2020, em Rincão Del Rey, município de Rio Pardo/RS.

A entidade lamenta profundamente o fato, mas, neste momento, é vital unir esforços para conter a escalada da doença e proteger a população, evitando aglomerações de pessoas, já que era esperado um público de aproximadamente 150 mil pessoas nos quatro dias do evento.

A decisão da Afubra também está seguindo, rigorosamente, um dos lemas que norteia suas atividades de “um por todos e todos por um”. É o momento de tomar uma decisão, pensando no bem-estar coletivo.

Assim, agindo com a responsabilidade social que lhe cabe e que sempre pautou sua trajetória em seus 65 anos de existência, que seriam comemorados justamente durante o transcorrer da feira, em 21 de março, a AFUBRA toma essa posição com tristeza, mas na certeza de estar fazendo o melhor pelos produtores rurais e pela comunidade em geral, que habitualmente prestigiam a Expoagro Afubra.”

