Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (13), estado de emergência nacional por conta da crise do novo coronavírus. A medida permite que o presidente americano possa usar 50 bilhões de dólares aprovados pelo Congresso Nacional para cuidar da pandemia.

Os casos de coronavírus no país já passaram de 1.800, com 41 mortes. Por lá, a maior parte dos casos se concentra em Washington, na Califórnia e em Nova York.

No país, lojas estão fechadas, escolas não abrem e as autoridades têm pedido para que as pessoas evitem aglomerações.

Trump pediu que todos os estados ativem centros de emergência para auxiliar no combate ao vírus. Até 500 mil novos testes de coronavírus serão disponibilizados com a nova medida.

O presidente norte-americano também disse que famílias retornando da Europa serão submetidas a procedimentos extras de segurança e terão que ficar em quarentena auto-imposta.

Trump estava sob pressão para declarar uma emergência de doenças infecciosas sob lei de 1988 que permitiria à Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês) fornecer fundos de desastres para governos estaduais e municipais e equipes de suporte de implantação. Esse poder raramente é usado. O ex-presidente Bill Clinton, em 2000, declarou tal emergência para o vírus do Nilo Ocidental.

