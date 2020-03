Magazine Ospa suspende atividades devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

O público que já adquiriu os ingressos para as próximas apresentações deve entrar em contato com o ponto de venda no qual foi efetuado a aquisição. Foto: Maurício Paz/Divulgação O público que já adquiriu os ingressos para as próximas apresentações deve entrar em contato com o ponto de venda no qual foi efetuado a aquisição. (Foto: Maurício Paz/Divulgação) Foto: Maurício Paz/Divulgação

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) divulgou nota nesta sexta-feira (13) que, devido à pandemia do COVID-19, e para prevenir o contágio, estão temporariamente canceladas as atividades da orquestra, incluindo-se os concertos previstos a partir desta sexta, pelos próximos 30 dias ou até revogação posterior. A decisão, informa a orquestra, atende a determinação do governo estadual, que, suspendeu as atividades de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual direta e indireta que impliquem a aglomeração de pessoas.

Para o respectivo ressarcimento, o público que já adquiriu os ingressos para as próximas apresentações deve entrar em contato com o ponto de venda no qual foi efetuado a aquisição — bilheteria do teatro do Bourbon Country ou site da Uhuu. Quem realizou a compra pela Casa da Ospa deve contatar a administração da Fundação Ospa.

