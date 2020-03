Rio Grande do Sul Frente fria deve trazer chuvas ao Estado a partir de domingo

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Há previsão de chuvas significativas na próxima semana na maior parte do Estado. Foto: Divulgação/Seapdr Há previsão de chuvas significativas na próxima semana na maior parte do Estado. (Foto: Divulgação/Seapdr) Foto: Divulgação/Seapdr

Entre esta sexta-feira (13) e sábado (14), o calor aumentará, com temperatura próximas a 40°C em diversas localidades. No domingo (15), a propagação de uma frente fria muda a condição da atmosfera e são esperadas pancadas de chuva em todas as regiões. De forma geral, são chuvas de baixo volume, porém não se descarta a ocorrência de temporais isolados.

Na segunda (16), a nebulosidade seguirá predominando, com pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões. Entre a terça (17) e a quarta-feira (18), o deslocamento de uma área de baixa pressão favorecerá a ocorrência de chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados, associados a fortes rajadas de vento.

Os volumes de precipitação deverão ser inferiores a 20 mm nas Missões, Vale do Uruguai, Faixa Central, Região Metropolitana e no Litoral Norte. Nas demais regiões, os valores deverão variar entre 20 e 35 mm, porém em algumas localidades da fronteira com o Uruguai os totais poderão superar 40 mm.

Estiagem no verão

O verão 2019/20 se caracterizou pela forte estiagem no RS, de acordo com levantamento produzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Emater-RS e Irga. Em dezembro, a precipitação acumulada mensal oscilou entre 30 e 60 mm, e somente na Fronteira Oeste, Missões, Alto Vale do Uruguai e no Planalto, os valores foram mais significativos e variaram entre 100 e 150 mm.

O mês de janeiro apresentou o retorno de chuvas expressivas. No entanto, a distribuição permaneceu irregular, com ocorrência de altos volumes em curtos períodos. Em praticamente todo o RS a precipitação acumulada mensal superou 120 mm e, em alguns municípios da Fronteira Oeste, Missões, Planalto, Região Central, Serra do Nordeste e nos Campos de Cima da Serra, os valores excederam 200 mm. Em fevereiro, ocorreram curtos eventos de chuva, intercalados com períodos secos mais extensos, agravando a condição de estiagem. Em comparação com as séries climáticas, o verão 2019/20 foi seco na maior parte dos municípios.

