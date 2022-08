Saúde Agachamento para iniciantes: saiba como realizar o exercício corretamente

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Treinador revela quais partes do corpo são acionadas durante o movimento. (Foto: Shutterstock)

O agachamento para iniciantes, ao contrário do que alguns imaginam, não é algo proibido. Pelo contrário, esse exercício é um dos mais completos da musculação, já que trabalha não apenas as pernas, mas a consciência corporal, equilíbrio, postura e outras musculaturas coadjuvantes. Portanto, desde que seja devidamente orientado e acompanhado por um profissional, ele é fundamental até mesmo para aqueles que entraram a pouco tempo na academia.

O que muitos confundem, no entanto, é a maneira de realizar o agachamento para iniciantes. Como o próprio nome já diz, ele é voltado para os praticantes que ainda não possuem experiência. Dessa maneira, nada de se comparar com a celebridade fitness da rede social ou com aquele atleta famoso. Colocar cargas exorbitantes e realizar movimentos intensos, nesse momento, pode ser extremamente perigoso.

“Devemos pensar no agachamento através de ângulo, velocidade e amplitude. Dessa forma, temos controle e isso nos permite que tenhamos uma progressão. Ou seja, fazendo e aprendendo o agachamento de maneira correta, conseguimos colocar futuros exercícios com maior intensidade” explica o personal trainer, Giulliano Esperança.

Agachamento para iniciantes

Segundo o especialista, o agachamento para iniciantes, ou para qualquer outro indivíduo, pode ser considerado algo simples. Afinal, ele é, basicamente, o movimento que realizamos diariamente quando sentamos e levantamos de uma cadeira, por exemplo. Apesar da simplicidade do exercício, ele trabalha inúmeras partes do corpo, como: pés, tornozelos, joelhos, quadris e coluna.

A grande dica, portanto, é trabalhar isoladamente as musculaturas envolvidas no agachamento. Dessa maneira, dá para realizar um movimento seguro e eficiente. Segundo Giulliano, o foco inicial deve ser nas seguintes regiões:

– Pés;

– Tornozelos;

– Panturrilhas;

– Posterior de coxa;

– Glúteos;

– Quadríceps;

– Transverso abdominal;

-Paravertebrais.

Com todas essas musculaturas fortalecidas, a tendência é que você realize um agachamento com controle, estabilidade, eficiência e segurança. Segundo o treinador, esse método é pensado na segurança e na qualidade de vida dos alunos.

Giulliano ainda lembra que a intensidade não é o foco do trabalho, mas, sim, a qualidade. A medida em que se melhora a coordenação muscular aumentam as possibilidades de evoluir e ter melhor intensidade com o agachamento.

