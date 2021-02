Polícia Agência bancária é arrombada no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Dinheiro não chegou a ser levado, de acordo com a polícia

Uma agência da Caixa Econômica Federal foi arrombada na noite desta segunda-feira (15) no Centro Histórico de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, os criminosos quebraram a porta de vidro do banco e invadiram o local que fica situado na praça Rui Barbosa.

Ainda de acordo com polícia, três homens participaram da ação. O dinheiro do banco não chegou a ser levado. Logo após a ocorrência, a Brigada Militar identificou, com a ajuda de populares, um homem suspeito de participar do crime.

