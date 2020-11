Brasil Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia fiscalização para apurar causas de apagão no Amapá

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Incêndio em subestação no dia 3 de novembro causou falta de energia que ainda não havia sido totalmente restabelecida nesta terça-feira

O diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, anunciou nesta terça-feira (10) a abertura de uma investigação para apurar as causas do apagão no Amapá e se ele foi causado por alguma falha na manutenção ou operação da subestação que pegou fogo no dia 3 de novembro, causando o corte no fornecimento.

Segundo Pepitone, a concessionária responsável pela operação da subestação, a LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia), será notificada para prestar os esclarecimentos necessários à investigação.

No domingo (08), a CEA, distribuidora que atua no estado, anunciou um rodízio no fornecimento e, no momento, 89% da população conta com energia de maneira racionada. Portanto, algumas localidades do Amapá continuam sem energia uma semana depois do início do apagão.

O Ministério de Minas e Energia prevê que o fornecimento será restabelecido e normalizado em todo o estado no próximo final de semana. “Diante de um caso grave como o blecaute no Amapá no último dia 3 de novembro, em que as consequências perduram até hoje, é aberta fiscalização específica para apurar os incidentes”, informou Pepitone durante reunião semanal da diretoria da agência.

“Se for constatada falha no planejamento, na operação ou na manutenção, as penalidades vão de advertência até multa de 2% do faturamento da empresa”, completou ele.

Na segunda-feira (09), a LMTE informou, por meio de nota, que apura as causas do fogo na subestação, iniciado durante uma tempestade com raios. De acordo com a empresa, energia que atende a toda a área atingida pelo apagão passa por três transformadores que ficam juntos na subestação e foram atingidos pelo incêndios.

“Por consequência, o suprimento de energia do Estado, que, por planejamento das entidades competentes, depende exclusivamente das instalações de transmissão da LMTE, acabou sendo temporariamente comprometido”, diz a nota.

