Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

O objetivo é reduzir as filas na unidade e evitar a exposição neste período de pandemia pelo coronavírus

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece o serviço de agendamento eletrônico para encaminhamento do Seguro Desemprego. Os interessados podem acessar aqui. O objetivo é reduzir as filas na unidade e evitar a exposição neste período de pandemia pelo coronavírus.

O atendimento presencial seguirá sendo realizado normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para evitar a formação de filas ou a ida até a unidade, diminuindo o risco de contágio pelo coronavírus.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico.

