Polícia Preso em Esteio homem que aplicava de um a três golpes do envelope vazio por semana

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão os policiais apreenderam R$ 17 mil em espécie Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após dois meses de investigação, Polícia Civil prendeu em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um indivíduo investigado pela prática do crime de estelionato. Com o preso, que aplicava o golpe do envelope vazio, foram apreendidos 17 mil reais em espécie.

Segundo a investigação, o criminoso, utilizando-se de nomes falsos nas redes sociais, buscava anúncios nas plataformas de venda de produtos e atraia as vítimas com fotos de dinheiro. No momento da compra o criminoso realizava falsos depósitos bancários, através do método conhecido como “envelope vazio”.

O golpe do envelope vazio é uma prática comum entre estelionatários, onde o criminoso tira vantagem da boa fé das vítimas, enviando comprovantes de depósitos realizados.

No entanto esses depósitos não existem, pois foram feitos com um envelope vazio, sem qualquer quantia, deste modo não são compensados pelo banco. A vítima, por um descuido comum, não percebe que o comprovante não confirma que o dinheiro entrou na sua conta e entrega a mercadoria para o criminoso.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos R$ 17.000,00 em espécie.

