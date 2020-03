Bem-Estar Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova oito novos testes para o coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou oito novos testes de coronavírus. Os produtos são para uso profissional durante a triagem e diagnóstico da Covid-19.

Os produtos estão divididos em dois grupos: os que usam amostras de sangue, soro ou plasma (seis deles) e os que retiram material das vias respiratórias. Os resultados deverão ser interpretados por um médico e com o auxílio de dados clínicos e laboratoriais. De acordo com a agência, a oferta e produção dos kits dependerá da capacidade de cada empresa que recebeu o registro.

A Eco Diagnóstica está entre os oito projetos aprovados. O teste rápido é feito com coleta de amostras por meio de um cotonete no nariz e na garganta. A empresa aguarda a chegada de insumos da Coreia do Sul. A capacidade de produção é de 40 mil testes por dia.

A Medlevensohn protocolou um kit com o uso de sangue – uma picada no dedo faz a retirada, e o reagente mostra a presença do anticorpo contra o coronavírus em até 30 minutos.

