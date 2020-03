Entre elas, estão o isolamento dos presos com sintomas da Covid-19 e a redução no número de visitas. Segundo o texto publicado pelos ministérios, os presídios devem seguir as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao isolamento individual em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus.

Caso não seja possível o isolamento em cela individual, a recomendação é para o isolamento com cortinas ou marcações no chão a fim de delimitar uma distância mínima de dois metros entre os detentos.