Ministério da Saúde diz a Estados que o Brasil tem transmissão comunitária do coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

O Ministério da Saúde avisou aos governos estaduais que o Brasil está com transmissão comunitária do novo coronavírus – quando há casos de pessoas que são infectadas pela Covid-19 sem ter viajado ao exterior e sem possuir vínculo com um caso confirmado da doença.

O recado foi dado pelo secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, no grupo de WhatsApp dos secretários de Saúde dos Estados, de acordo com informações divulgadas pela Coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

O anúncio provocou um debate entre os secretários. Alguns defendem o isolamento dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro para evitar a propagação do vírus.

