Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

A FDA explicou que tomou a decisão com base em novas informações e em uma reavaliação dos dados Foto: Reprodução

A agência reguladora FDA (Food and Drug Administration) revogou a permissão para o tratamento com a cloroquina e a hidroxicloroquina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O órgão americano afirmou, nesta segunda-feira (15), que “não é mais razoável acreditar que as formulações orais de hidroxicloroquina e de cloroquina podem ser eficazes”.

“Nem é razoável acreditar que os fatores conhecidos e os potenciais benefícios desses produtos superem seus riscos conhecidos e potenciais. Por conseguinte, a FDA revoga o uso emergencial de hidroxicloroquina e cloroquina nos EUA para tratar a Covid-19”, anunciou o órgão.

A agência explicou que tomou a decisão com base em novas informações e em uma reavaliação dos dados disponíveis no momento da liberação do uso das substâncias em pacientes com Covid-19 no país, publicada em 28 de março.

A revogação da agência aponta alguns critérios que levaram à suspensão do uso: a FDA diz acreditar que as dosagens para hidroxicloroquina não têm um efeito antiviral; estudos anteriores sobre a diminuição do vírus com o tratamento da hidroxicloroquina e cloroquina não foram consistentemente confirmados; uma pesquisa recente randomizada disse que não há diferença e eficiência no uso contra o Sars CoV-2; diretrizes médicas dos EUA não recomendam o tratamento com as substâncias; e o NIH (Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos) não defende o uso fora de pesquisas clínicas.

Na data da liberação, a FDA permitiu o tratamento apenas para pacientes com casos graves da Covid-19 e internados em hospitais. O medicamento deveria ser administrado por um profissional de saúde com uma receita médica.

