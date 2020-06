Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe doação de 12 mil máscaras da província chinesa de Hubei

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Leite encontrou-se com David Chen, representante da província chinesa de Hubei Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite encontrou-se com David Chen, representante da província chinesa de Hubei. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul recebeu, na manhã desta segunda-feira (15), uma ajuda humanitária da província de Hubei, na China, que enviou ao Estado caixas com 12 mil máscaras – 10 mil descartáveis e 2 mil do tipo N95.

A doação atende a um pedido do governador Eduardo Leite feito em março, já que a capital da província, Wuhan, foi o primeiro epicentro de coronavírus no mundo e tornou-se referência no combate à pandemia.

“Pedimos atenção e cooperação do povo de Hubei para o enfrentamento ao coronavírus e ficamos muito contentes com a solidariedade. Receber essa ajuda material é muito importante, mas esperamos também pela cooperação técnica para melhor enfrentarmos a pandemia”, destacou o governador.

O Estado está conectado a Hubei pelo Acordo de Fraternidade e Cooperação, que prevê intercâmbio bilateral, entre outros projetos, nas áreas de ciência e tecnologia, cultura, educação, esportes, saúde, comércio, recursos humanos e agricultura.

“Hubei entendeu a necessidade de ajuda e enviou as máscaras, mas continua com a disposição de trabalhar em conjunto tanto no combate à pandemia como nas relações econômicas”, afirmou o representante da província chinesa, David Chen.

