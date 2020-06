Polícia Preso homem que aplicava o golpe do bilhete premiado em diversas cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Bilhetes de loteria premiados falsificados foram apreendidos com o criminoso Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Marechal Rondon, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem conhecido por aplicar o golpe do bilhete premiado.

O criminoso, de 42 anos, estava foragido há quatro anos. Ao ser abordado em via pública, ele apresentou um documento falso, com sua foto e em nome de outra pessoa. Durante buscas no seu veículo, foram localizados outros documentos falsos, bilhetes de loteria premiados falsificados e uma máquina para pagamento com cartões.

Segundo o delegado Márcio Niederauer, “o preso pratica estelionato conhecido como golpe do bilhete premiado em diversas cidades do Rio Grande do Sul e confessou que estava saindo para praticar o golpe em Caxias do Sul. Com o estelionatário, ainda foram encontrados cheques e cartões de vítimas dos golpes”.

