Economia Agências da Caixa abrem duas horas mais cedo nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







As agências funcionarão das 8h às 14h Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil As agências funcionarão das 8h às 14h. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências da Caixa, em todo o País, abrem duas horas mais cedo, a partir desta segunda-feira (04), para o atendimento e de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600. As agências funcionarão das 8h às 14h.

O banco também anunciou um reforço no número de vigilantes nas agências. Serão mais 2.800 que vão se juntar aos 2 mil que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar orientação e atendimento ao público. A medida tem por objetivo evitar grandes filas e aglomeração.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as filas nas agências do banco ocorrem porque os beneficiários do Programa Bolsa Família e os informais sem conta demandam atendimento pessoal.

O banco também está em contato direto com as prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia