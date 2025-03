Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul iniciam a semana com mais de 11 mil vagas de emprego

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

O setor econômico com mais vagas é o da indústria com 35% das vagas Foto: Freepik O setor econômico com mais vagas é o da indústria com 35% das vagas. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A partir desta segunda-feira (11), as Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 11.006 oportunidades de emprego. Desse total 9.713 são permanentes, 1.215 temporárias, 38 para Jovem Aprendiz e 40 para estágio. Das ocupações disponibilizadas nas unidades da FGTAS, 190 são exclusivas para pessoas com deficiência e 8.640 aceitam pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente. Os interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar Portal Emprega Brasil ou CTPS Digital. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS.

Do total das 11.006 vagas abertas, o setor econômico com mais vagas é o da indústria com 35% das vagas, seguido pelos serviços com 30% e comércio com 26% das oportunidades. Das vagas, 84% não exigem experiência e 28% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 26% das vagas exigem Ensino Fundamental incompleto e 22% exigem Ensino Fundamental completo. Com relação a remuneração, 62% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com os maiores números de oportunidades abertas no RS são: Porto Alegre (988), Erechim (757), Nova Santa Rita (438), Bento Gonçalves (420) e Candelária (414). As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.998), faxineiro (508), operador de caixa (404), trabalhador volante da agricultura (364), atendente de lojas e mercados (288), trabalhador polivalente da confecção de calça (281), vendedor de comércio varejista (268), assistente administrativo (232), repositor de mercadorias (228), auxiliar nos serviços de alimentação (225) e auxiliar de logística (217).

Porto Alegre e Região Metropolitana

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 3.408 vagas de trabalho sendo 3.272 permanentes e 97 temporárias, 12 para estágio e 27 Jovem Aprendiz. Das ocupações disponibilizadas, 98 são exclusivas para pessoas com deficiência e 2.212 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 37% das oportunidades, seguido pelo comércio com 32% e indústria com 23%. Com relação a experiência na função 81% das vagas não exigem experiência e a com relação a escolaridade 31% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 27% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 63% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com maior número de vagas são: Porto Alegre (988), Nova Santa Rita (438), Dois Irmãos (302), Igrejinha (163) e São Leopoldo (157).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (396), faxineiro (226), assistente administrativo (215), operador de caixa (186), auxiliar de logística (179), atendente de lojas e mercados (163), repositor de mercadorias (119), armazenista (112), trabalhador polivalente da confecção de calça (95) e embalador a mão (89).

