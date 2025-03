Celebridades Fernanda Montenegro posta homenagem a Fernanda Torres e relembra início da carreira da filha

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O texto celebrou "Ainda estou aqui", filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Foto: Reprodução O texto celebrou "Ainda estou aqui", filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De Fernanda, para Fernanda. Fernanda Montenegro fez uma homenagem à filha, Fernanda Torres, no sábado (8) sábado nas redes sociais, destacando o talento de “Nanda” e relembrando quando ela começou, no Teatro Tablado, no Rio, aos 12 anos.

O texto veio celebrar “Ainda estou aqui”, filme protagonizado por Fernanda Torres e que ganhou o Oscar de melhor filme internacional justamente no domingo de “carnaval dionisíaco”, como Fernanda escreve no texto.

“Fernanda Torres é um imenso talento como ser humano – dá a dimensão dessa vocação, ampla e inarredável, de ser uma atriz extraordinária. A arte de ser ator (no caso atriz) só nós, desse ofício, entendemos na pele, repito, na pele, o que é o ser humano. Ela, Nanda, sabe. Desde os seus doze anos, quando Fernando e eu a assistimos no palco do Teatro Tablado, com total domínio de cena, nós, os pais atores, nos abraçamos aos prantos diante do fenômeno. Veio à minha memória a frase do grande ator brasileiro, Procópio Ferreira, que, no final da interpretação da jovem e eterna atriz Bibi Ferreira, sua filha, Procópio, agradecendo o estrondoso aplauso ao final do clássico “Mirandolina” – de Goldoni – e na emoção do que estava acontecendo, lançou em voz alta: ‘Senhoras e Senhores, está lançada a minha filha!’

Fernanda Torres, desde a infância, sempre ordenou a sua vocação de uma forma independente, real e sublime. São quase cinquenta anos de criatividade em diversas áreas da nossa cultura artística. Coube à Fernanda Torres o fenômeno de atravessar a Linha do Equador justamente durante o nosso Carnaval Dionisíaco. Esse milagre se deve ao extraordinário filme de Walter Salles.

“Ainda Estou Aqui”, que, pelo seu protagonismo nessa obra de arte cinematográfica, fez dela, para sempre, um referencial transcendente de brasilidade.”

Fernanda Montenegro

Fernanda Torres concorreu ao Oscar de melhor atriz por seu protagonismo no filme, mas perdeu a estatueta para Mikey Madison, de “Anora”. Ela foi a segunda atriz da história do Brasil a concorrer ao prêmio. A primeira foi justamente a sua mãe, em 1999, por “Central do Brasil”. Na época, a vencedora foi Gwyneth Paltrow, por “Shakespeare apaixonado”.

Agora que a maratona de eventos do filme terminou, Fernanda Torres quer descansar, e muito. Mas não tanto assim. A atriz já tem planos para trabalhos futuros. Ela deve rodar uma série de TV no Brasil e preparar a estreia de uma peça — as datas de lançamento ainda não estão definidas.

“Eu escrevi o roteiro para uma série de seis capítulos no Brasil. No teatro, tem um conto de Eça de Queiroz, um escritor genial português do século 19, e que é uma versão darwinista do Gênesis, da Bíblia”, contou ela, em entrevista a Jessica Chastain. Os detalhes, porém, são mantidos em segredo. As informações são do portal de notícias O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/fernanda-montenegro-posta-homenagem-a-fernanda-torres-e-relembra-inicio-da-carreira-da-filha/

Fernanda Montenegro posta homenagem a Fernanda Torres e relembra início da carreira da filha

2025-03-09