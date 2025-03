Mundo Israel ordena a interrupção de energia elétrica para Gaza

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gaza foi amplamente devastada pela guerra, e geradores e painéis solares são usados ​​para parte do fornecimento de energia Foto: Reprodução Gaza foi amplamente devastada pela guerra, e geradores e painéis solares são usados ​​para parte do fornecimento de energia. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro israelense da Energia, Israel Katz, determinou neste domingo (9) a interrupção da transmissão de eletricidade para Faixa de Gaza. Após um período lento de negociações para uma nova fase de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o ministro das finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou que o país iria endurecer medidas contra o Hamas.

Conforme o ministro disse ao jornal americano The Wall Street Journal, algumas medidas já começaram a ser implantadas, “como o bloqueio da entrada de bens e suprimentos na região de Gaza, na semana passada”.

O Hamas informou neste domingo a autoridades norte-americanas que está aberto a libertar o refém americano-israelense Edan Alexander como parte das negociações para acabar com a guerra em Gaza, disse a autoridade sênior do Hamas Taher Al-Nono, de acordo com a Al-Aqsa TV, administrada pelo Hamas.

O anúncio de domingo veio uma semana depois de Israel ter cortado todos os suprimentos de bens para o território para mais de 2 milhões de pessoas. Ele tentou pressionar o Hamas a aceitar uma extensão da primeira fase do seu cessar-fogo. Essa fase terminou no último fim de semana. Israel quer que o Hamas liberte metade dos reféns restantes em troca de uma promessa de negociar uma trégua duradoura.

O grupo pressionou para iniciar negociações sobre a segunda fase mais difícil do cessar-fogo, que veria a libertação dos reféns restantes de Gaza, a retirada das forças israelenses e uma paz duradoura. Acredita-se que o Hamas tenha 24 reféns vivos e os corpos de outros 35.

O grupo militante disse no domingo que encerrou a última rodada de negociações de cessar-fogo com mediadores egípcios sem mudanças em sua posição, pedindo o início imediato da segunda fase do cessar-fogo.

A nova carta do ministro de energia de Israel para a Israel Electric Corporation diz para ela parar de vender energia para Gaza. Israel havia alertado quando cortou todos os suprimentos que água e eletricidade poderiam ser os próximos.

Gaza foi amplamente devastada pela guerra, e geradores e painéis solares são usados ​​para parte do fornecimento de energia. O cessar-fogo interrompeu os combates mais mortais e destrutivos já registrados entre Israel e o Hamas, desencadeados pelo ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. A primeira fase permitiu o retorno de 25 reféns vivos e os restos mortais de outros oito em troca da libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos.

As forças israelenses se retiraram para zonas-tampão dentro de Gaza, centenas de milhares de palestinos deslocados retornaram ao norte de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra e centenas de caminhões de ajuda entravam por dia até que Israel suspendeu os suprimentos.

A Casa Branca fez na quarta-feira a surpreendente confirmação de negociações diretas dos EUA com o Hamas. No domingo, o enviado Adam Boehler disse à CNN que “acho que você poderia ver algo como uma trégua de longo prazo, onde perdoamos prisioneiros, onde o Hamas depõe suas armas, onde eles concordam que não fazem parte do partido político daqui para frente. Acho que isso é uma realidade. Está bem perto.”

Quando perguntado se ele falaria com o grupo militante novamente, Boehler respondeu: “Nunca se sabe”.

Ele acrescentou: “Acho que algo pode acontecer dentro de algumas semanas”, e expressou esperança por um acordo que permita a libertação de todos os reféns, não apenas os americanos.

No domingo, o Hamas reiterou seu apoio a uma proposta para o estabelecimento de um comitê independente de tecnocratas para governar Gaza até que os palestinos realizem eleições presidenciais e legislativas.

Esse comitê trabalharia “sob o guarda-chuva” da Autoridade Palestina (AP), sediada na Cisjordânia ocupada. Israel rejeitou que a AP tivesse qualquer papel em Gaza, mas não apresentou uma alternativa para o governo do pós-guerra.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, dentro de Israel e fez 251 pessoas reféns. A maioria foi libertada em acordos de cessar-fogo ou outros arranjos.

A ofensiva militar de Israel matou mais de 48.000 palestinos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não informa quantos mortos eram militantes.

Agora, com o corte de todos os suprimentos para Gaza, os palestinos estão relatando aumentos acentuados nos preços de itens em falta, à medida que os temores aumentam novamente

“Desde que o cessar-fogo começou, a situação melhorou um pouco. Mas antes disso, a situação era muito ruim”, disse Fares al-Qeisi na cidade de Khan Younis, no sul. “Juro por Deus, ninguém conseguia saciar a fome deles.” As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-ordena-a-interrupcao-de-energia-eletrica-para-gaza/

Israel ordena a interrupção de energia elétrica para Gaza

2025-03-09