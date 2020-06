De acordo com o levantamento feito pelo jornal “The New York Times” e o Sina College, Biden obteve 50% das intenções de voto contra 36% de Trump. A pesquisa leva em conta a preferência popular no país inteiro, e não as votações por Estado, que realmente determinam quem vencerá as eleições norte-americanas.

Em 2016, por exemplo, a candidata democrata Hillary Clinton obteve mais votos do que Donald Trump na soma geral. Entretanto, o republicano venceu em Estados chave e conquistou mais delegados no Colégio Eleitoral, o que determinou a vitória do atual presidente.