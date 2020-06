Mundo O aumento do número de casos confirmados de coronavírus em território americano assusta o mundo dos esportes no país

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

A organização da Maratona de Nova York anunciou o cancelamento da corrida em 2020. (Foto: Reprodução)

O recente aumento do número de casos confirmados do novo coronavírus em território americano assusta o mundo dos Esportes no país, justamente quando algumas das mais tradicionais modalidades já se preparam para o retorno, entre elas o tênis, com o US Open, e o basquete, com a NBA. No atletismo, a prudência falou mais alto e a organização da Maratona de Nova York anunciou o cancelamento da corrida em 2020.

A organização da Maratona de Nova York, considerada a principal do mundo, informou o cancelamento da edição deste ano por causa da pandemia. A realização da prova estava agendada para o dia 1º de novembro.

A Maratona de Nova York é uma das mais concorridas do mundo. Em 2018, ela contou com um recorde de 53.121 participantes e tem habitualmente perto de 10 mil voluntários. Mas o surto da Covid-19 tem afetado muito a cidade dos EUA.

Segundo a organização do evento, o cancelamento da edição de 2020 se deve a “preocupações sobre saúde e segurança relacionadas ao coronavírus” – os inscritos para este ano poderão receber o dinheiro de volta ou confirmar sua presença nas edições de 2021, 2022 ou 2023.

No mês passado, pela primeira vez em seus 124 anos de história, a Maratona de Boston, também nos Estados Unidos, foi cancelada. O anúncio foi feito pela Associação Atlética de Boston (BAA, na sigla em inglês), seguindo determinações das autoridades locais de evitar aglomerações e eventos em massa até o fim do ano.

Tênis

A 40 dias do retorno do circuito profissional, a preocupação na modalidade aumentou nos últimos dias com a contaminação de quatro tenistas relevantes do circuito da ATP com a Covid-19 – o búlgaro Grigor Dimitrov, o croata Borna Coric e os sérvios Viktor Troicki e Novak Djokovic, número 1 do mundo. Todos foram infectados durante a disputa de um torneio de exibição disputado na Sérvia e organizado pelo próprio Djokovic.

O retorno do circuito está programado para 3 de agosto, para o caso das competições femininas, em Palermo, na Itália, país que foi o epicentro da pandemia na Europa. Os torneios masculinos serão retomados um pouco depois, no dia 14, em Washington, nos Estados Unidos, recordista em número de infectados e mortos até agora.

O presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, admitiu nesta semana que mesmo medidas mais rígidas podem não ser suficientes para evitar eventuais contágios. “Temos de ser cuidadosos porque temos de ter a consciência de que, mesmo com medidas extremas, podemos ter alguns jogadores com testes positivos”, declarou o dirigente, ao jornal The New York Times.

Logo após a retomada do circuito, os tenistas terão pela frente dois Grand Slams: o US Open e Roland Garros.

Basquete

A 15 dias do reinício da temporada de treinos no complexo de esportes da ESPN dentro da Disney, em Orlando, a NBA também voltou seus olhos à pandemia com mais preocupação. Desde terça-feira (23), a taxa de casos confirmados do novo coronavírus no Condado de Orange, na Flórida, aumentou.

Do dia 16 ao dia 20, 17% dos testes de coronavírus no condado deram resultados positivos. Foi um salto significativo em relação aos dez dias anteriores, de 6 a 15 de junho, quando a taxa positiva foi de 5% apenas.

O aumento é mais uma fonte de apreensão para as autoridades da liga, que, depois de semanas de discussões, chegaram a um acordo sobre todas as restrições de saúde e segurança para o reinício da temporada, a partir de 7 de julho.

