Por Cláudio Humberto | 6 de agosto de 2022

“O futuro chegou e estamos acompanhando.” – Ministro Fábio Faria (Comunicações), após reunião no metaverso via 5G entre ele nos Estados Unidos e o presidente Bolsonaro no Brasil

Estudo que agrega as pesquisas eleitorais estaduais para presidente realizado pela Potencial Inteligência para o Diário do Poder aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou o candidato do PT, Lula, em São Paulo pela primeira vez desde o início do acompanhamento, há sete semanas. Candidato à reeleição, Bolsonaro tem 40,1% contra 36,2% de Lula, segundo o Paraná Pesquisa desta semana em São Paulo.

Média

Na região Sudeste o petista ainda lidera, mas a diferença entre os candidatos diminuiu e é a menor desde o início do estudo: 39% a 36,3%.

Outro lado

No Goiás o movimento foi inverso e a média semanal aponta liderança de Lula no Estado, mas Bolsonaro ainda lidera no Centro-Oeste.

Aproximou geral

No Nordeste, Lula perdeu dois pontos e Bolsonaro cresceu 1,6%: 53,4% a 25,8%. No Centro-Oeste, o presidente lidera 38,2% a 36,3%.

Dados

A análise da Potencial considera uma base total de mais de 37 mil entrevistas realizadas em cerca de mil municípios até a última sexta (5).

Último autógrafo de Jô foi para Aureliano, in memoriam

Aquele que pode ter sido o último autografo do humorista Jô Soares, em 24 de julho passado, foi dedicado in memoriam ao ex-vice-presidente Aureliano Chaves. A foto foi para o museu do político mineiro em Itajubá (MG), cidade onde fez faculdade. Quando vice, Aureliano fez declaração corajosa, contrariando o presidente João Figueiredo, e inspirou um dos personagens de Jô, com o bordão “Vice não é nada. Tirando Aureliano, que fala, o resto, ó!…” Na foto autografada, Jô encarna o personagem.

Primeira pessoa

Jô Soares lembrou o episódio em célebre entrevista à revista Playboy, em 1986, e contou que Aureliano telefonou a ele, para agradecer.

Memória vive

O memorial a Aureliano, engenheiro da turma de 1953, foi inaugurado em abril no Centro Histórico e Cultural da Federal de Itajubá.

Patrono da ideia

O autógrafo foi obtido por Luiz Gonzaga Salomon, engenheiro Eletricista, Mecânico e Civil pela Unifei, de Itajubá, e idealizador do memorial.

Missão cara-de-pau

A comissão da Câmara que vai à Copa faz lembrar que, em 2011, a Assembléia Legislativa gaúcha enviou comitiva para visitar a África do Sul, sede em 2010, de olho na preparação para a Copa no Brasil.

Campanha

O STF continua um parceiraço do Rede, partido de dois deputados que sempre consegue o que deseja. Nesta sexta, a ministra Cármen Lúcia deu prazo de cinco dias para Bolsonaro explicar alegações sobre algo que nem sequer ocorreu: a festa de Sete de Setembro em Copacabana.

Diferentes e parecidos

A opção de Ciro Gomes por “chapa pura” do PDT a presidente com Ana Paula Matos faz lembrar 2018. Mas há quatro anos a vice era a senadora Kátia Abreu, aquela que surrupiou pasta para impedir posse no Senado.

Tema proibido

Candidato a governador, Anderson Ferreira (PL) não se espantou com os xingamentos contra Bolsonaro na convenção do PSB de Pernambuco, com palavrões. E ironizou: “Chamaram o presidente de tudo, menos de ladrão”. Ele diz que ladroagem é tema proibido em eventos pró-Lula.

Parecidos e diferentes

O vai-e-volta do PT do Rio de Janeiro com a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) lembra muito o caso do ex-futuro-pré-candidato Reguffe, no Distrito Federal. A diferença é que o União Brasil do DF não cedeu.

Poder absoluto

A decisão do ministro Ricardo Lewandowski de devolver ao lulista Eurípedes Júnior o comando do Pros determina que o TSE tem poder para decidir sobre assuntos internos de partidos políticos. Tempos muito estranhos, como sempre afirma o ministro aposentado Marco Aurélio.

Preocupar pode

Levantamento do instituto Rasmussen nos EUA, divulgado dia 3, aponta que a “integridade eleitoral” é a sexta maior preocupação entre eleitores americanos. Impressionantes de 83% se dizem apreensivos com o tema.

Três caras

A Xinhua News, versão em inglês do jornal do partido comunista chinês, publicou charge que chama a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, de “três caras”; preocupada só com “interesses próprios”.

Pensando bem…



… O vereador petista que invadiu igreja precisa aproveitar o suspeito encontro com o papa Francisco para pedir desculpas.

PODER SEM PUDOR

Juiz desobediente

O ex-deputado, ex-presidente do Parlatino e procurador Ney Lopes (RN) certa vez contou a um grupo de juízes federais um fato que testemunhou no início da carreira. Ele havia chegado a Alexandria e foi logo chamado pra uma conversa com o chefe político local.

“Você conhece essa coisa de Justiça? Não estou gostando do juiz daqui.” Ney ficou intrigado: “Por quê? Há denúncias contra o seu comportamento moral?” O coronel esclareceu: “Não é isso, é que ele tem dado sentenças sem falar comigo…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

