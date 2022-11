Agro Novo grupo de agricultores familiares gaúchos já pode sacar o benefício do programa SOS Estiagem

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

O benefício de R$ 1 mil deve ser resgatado no Banrisul Foto: Felipe Lorensini/Emater/Arquivo O benefício de R$ 1 mil deve ser resgatado no Banrisul. (Foto: Felipe Lorensini/Emater/Arquivo) Foto: Felipe Lorensini/Emater/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul começou a pagar, nesta quarta-feira (16), os recursos do programa SOS Estiagem para o segundo grupo de beneficiários. Podem sacar o valor de R$ 1 mil, em parcela única, em qualquer agência do Banrisul, 67.456 agricultores familiares.

Para resgatar a quantia, os agricultores familiares têm que observar um escalonamento, por ordem alfabética, e com datas estabelecidas. Os beneficiários devem comparecer nas agências da instituição bancária apenas a partir da data indicada, conforme a respectiva letra inicial do primeiro nome.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que coordena essa política de crédito emergencial, afirmou que o repasse do apoio financeiro é destinado apenas àquelas famílias que tiverem Declaração de Aptidão ao Pronaf ativa em 1º de fevereiro de 2022, renda bruta anual de até R$ 100 mil e residindo em município com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública homologado pelo Estado, decorrente da estiagem, entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022.

Para saber se está apto a receber o auxílio, o público-alvo deve fazer a consulta no site www.sosestiagem.rs.gov.br, com o número do CPF.

Calendário de pagamento conforme a letra inicial do primeiro nome:

16 de novembro – Letras A e B

17 de novembro – Letras C e D

18 de novembro – Letras E, F e G

21 de novembro – Letras H, I e J

22 de novembro – Letras K, L e M

23 de novembro – Letras N, O, P e Q

24 de novembro – Letras R, S, T e U

25 de novembro – Letras V, W, X, Y e Z

