Feriados em dias úteis devem causar impacto negativo de R$ 2 bilhões no comércio gaúcho em 2023

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

A estimativa é da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A estimativa é da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul). (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A incidência de muitos feriados em dias úteis no ano que vem deve interferir no desempenho do comércio gaúcho. Cada dia parado, segundo a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), representa uma perda de quase R$ 185 milhões.

“O custo econômico dos feriados é grande e prejudica bastante a competitividade brasileira no contexto internacional. Um calendário recheado de períodos de interrupção da produção e restrição à atividade comercial causa prejuízos para a indústria e para o comércio. O próximo ano, no Rio Grande do Sul, terá 11 feriados em dias úteis, sendo oito nacionais, um estadual [20 de Setembro] e dois municipais [em cidades que celebram o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Corpus Christi]. Portanto, o impacto na atividade comercial gaúcha pode chegar a cerca de R$ 2 bilhões”, alertou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente disse que a federação defende a alteração da disposição dos feriados nacionais, colocando-os apenas nas segundas-feiras, com exceção do Natal e do Ano-Novo. O presidente da entidade ressaltou que essa ideia já foi colocada em prática na década de 1980 e obteve bons resultados.

“Feriados na terça, quarta, quinta-feira, entendemos que são prejudiciais tanto para o comércio quanto para a indústria. Acabam tento um efeito desmobilizante ao setor produtivo por materializar os feriadões. E o faturamento perdido não se recupera no outro dia. Além disso, embora uma grande quantidade de feriados em dias úteis pareça atraente para os trabalhadores, vale lembrar que as perdas financeiras das empresas prejudicam a sustentabilidade delas e podem acabar prejudicando os indicadores de empregabilidade”, avaliou Koch.

