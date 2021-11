Inter Aguirre desconversa sobre treinar Seleção Uruguaia: “Prefiro não falar disso nesse momento”

Por Andrei Severo * | 21 de novembro de 2021

Aguirre falou com a imprensa após a derrota sobre o Flamengo por 2 a 1 Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

O Inter perdeu novamente no Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Cuiabá, o técnico Diego Aguirre viu o time desligar no início da partida e levar dois gols para o Flamengo em pleno estádio Beira-Rio. Após a partida, o treinador uruguaio falou em entrevista coletiva.

É inegável que o ano do Inter é mediano. Podendo brigar apenas por vaga na Libertadores, Diego Aguirre comentou sobre o grande objetivo colorado na temporada: “Acredito muito nos jogadores, sinto muita confiança que vamos conseguir”. Além disso, exaltou a reação do time na partida: “Se jogarmos com a atitude de hoje e melhorarmos a finalização teremos muitas possibilidades”.

A escalação inicial teve de começar com algumas alterações. Yuri Alberto não esteve presente por conta de um edema ósseo. Aguirre comento que o atacante já vinha sentindo dores há algum tempo, e que será reavaliado para a próxima partida diante do Fluminense. Porém, o treinador elogiou Palácios que “Fez um bom jogo, a todo momento procurou a bola. Foi uma boa opção, não era uma posição desconhecida para ele. Jogou muitas vezes assim no Chile”.

O colorado viu um Flamengo arrasador no início da partida, que marcou duas vezes em 10 minutos e poderia ter aumentado ainda mais a vantagem. Aguirre criticou a postura do seu time: “O time ficou nervoso e desorganizamos. Ficamos surpreendidos e cometemos erros que não deveriam mas que são coisas de jogo”. Porém, exaltou o time não ter se abatido após levar os dois gols: “Foi um resultado ruim mas um grande jogo de futebol”.

Questionado sobre o time ter chêgo no seu limite, Aguirre rebateu: “Faziam 12 jogos que não perdíamos em casa. O time estava mostrando coisas boas e fazendo jogos bons. A ideia de jogo era outra, planejamos uma coisa que aos 2 minutos de jogo mudou totalmente”. Projetando o próximo confronto contra o Fluminense, o técnico ressaltou: “Temos que ir ao Rio e ganhar, não temos outra coisa que pensar”.

O planejamento para 2022 também foi pauta durante a coletiva. Aguirre confessou já ter repassado alguns nomes de reforços para a direção colorada. Apesar de pensar nas necessidades do time, o treinador afirmou não poder perder o foco de 2021: “Agora o importante é os 4 jogos, não temos que falar de nomes e coisas que tirem nosso foco. Não há tempo para distrações”.

Mais uma vez a Seleção Uruguaia foi assunto para Aguirre responder. Após a demissão de Oscar Tabárez, as especulações do treinador colorado na celeste aumentaram. Porém, o comandante desconversou totalmente qualquer possibilidade: “Prefiro não falar disso nesse momento. Vamos falar do Inter que é a realidade. Não tenho que falar de qualquer outra coisa que não seja o Inter”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

