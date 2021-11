Inter Após derrota para o Flamengo, Aguirre fala sobre desempenho do Inter: “Cometemos erros que não deveríamos, mas são coisas de jogo. Tenho que valorizar a entrega do time”

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Diego Aguirre tem confiança de que a equipe vai conquistar uma vaga direta para a Libertadores. (Foto: Reprodução)

Após a derrota para o Flamengo, no último sábado (20), o técnico do Inter, Diego Aguirre, falou em entrevista coletiva sobre o jogo e o futuro da equipe. “Foi um começo que não esperávamos. O time ficou um pouco nervoso e nos desorganizamos. Cometemos erros que não deveríamos, mas são coisas de jogo”, afirmou.

“Fazia 12 jogos que não perdíamos em casa. E o time estava mostrando coisas boas. Hoje aconteceu que tomamos dois gols em dez minutos, e isso muda tudo. Tenho que valorizar a entrega do time”, disse o treinador.

Sobre o futuro, Aguirre sentenciou: “Temos que trabalhar muito e pensar no próximo jogo. Como falei, essas são duas semanas que temos que dar o máximo e melhorar algumas coisas.”

Sobre a possibilidade de conquistar uma vaga direta para a Libertadores, o técnico declarou: “Sinto muita confiança de que vamos conseguir nosso objetivo. Se jogarmos com a atitude de hoje, com um pouco mais de eficácia, temos muitas possibilidades.”

A respeito da contratação de reforços para 2022, Aguirre afirmou: “Para os próximos quatro jogos, não temos que falar em nomes. Temos que nos concentrar para conquistar nossos objetivos. (…) Estamos trabalhando para o próximo ano. Temos reuniões e estamos planejando. Temos alguns nomes que não falarei neste momento, é uma necessidade que temos.”

Em uma partida movimentada no Beira-Rio, o Inter perdeu de 2 a 1 para Flamengo, na noite de sábado, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram todos marcados ainda no primeiro tempo: Gabi e Andreas Pereira finalizaram para o clube carioca, e Taison descontou para o Colorado. O time gaúcho segue com 47 pontos, na oitava colocação. O próximo duelo do Inter será nesta quarta-feira (24), contra o Fluminense.

