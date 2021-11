Inter Edenilson e Patrick são suspensos pelo STJD mas não desfalcam Inter contra Fluminense

Por Andrei Severo * | 23 de novembro de 2021

Edenilson e Patrick comemoram gol no Beira-Rio Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Nesta terça-feira (23), Edenilson e Patrick foram julgados pelo STJD (Superior Tribunal da Justiça Desportiva) após confusões em partidas contra o Palmeiras e Corinthians, respectivamente. Nenhum dos atletas desfalcam o colorado para o confronto diante do Fluminense, nesta quarta-feira.

O camisa 8 foi julgado por conta das por ofensas como “ladrão” contra o árbitro Braulio da Silva Machado na partida diante do Palmeiras. Na ocasião, o jogador recebeu o cartão vermelho direto. O jogador pegou dois jogos de suspensão, porém, já cumpriu um deles contra o Bragantino. Colorado conseguiu efeito suspensivo para que Edenilson não desfalcasse diante do Fluminense, tendo em vista que o confronto é direto por uma vaga na Copa Libertadores de 2022. O jogador está liberado para atuar até que o Pleno do STJD julgue novamente o atleta.

No caso de Patrick, o camisa 88 foi julgado pelas confusões envolvendo o atleta corinthiano, Xavier, onde ambos trocaram empurrões. A punição de Patrick foi uma partida suspensa. Porém, no confronto seguinte, contra o São Paulo, Patrick não atuou. Sendo assim, o atleta já cumpriu sua pena e não desfalca o time do técnico Diego Aguirre.

Para enfrentar o Fluminese nesta quarta-feira, o provável Inter tem: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Edenilson, Taison e Patrick; Carlos Palacios.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

