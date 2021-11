Inter Fluminense x Inter: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 24 de novembro de 2021

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Maracanã, às 21h30 Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Fluminense e Inter entram em campo nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, para a disputa da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colorado precisa voltar a pontuar na competição após duas derrotas seguidas para Cuiabá e Flamengo. O confronto contra os cariocas é direto por uma vaga na Libertadores de 2022.

FLUMINENSE

Na frente do Inter por um ponto, o time treinado pelo técnico Marcão não poderá contar com dois nomes importantes. Nonato, emprestado do colorado, não poderá enfrentar seu ex-clube por questões contratuais. Ainda, o volante André também desfalca pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; Wellington, Martinelli, Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

INTER

Embora o mau momento fora de casa, sem vencer há mais de dois meses, a partida contra o Fluminense pode ser fundamental para o planejamento da temporada que vem. Para o confronto, Diego Aguirre tem sua escalação inicial praticamente definida.

Apesar de ter desfalques como Daniel que segue tratando a fissura na costela, Yuri Alberto com problema no pé esquerdo e Rodrigo Lindoso com lesão muscular na coxa esquerda, os substitutos estão pré-estabelecidos. Edenilson também seria outra baixa após pegar dois jogos de suspensão, porém o colorado conseguiu efeito suspensivo para o camisa 8.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Johnny; Edenilson, Taison e Patrick; Palacios.

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Árbitro Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 19h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Carlos Lacerda, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

