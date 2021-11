Inter Inter tem equipe praticamente definida para duelo decisivo contra o Fluminense

Por Leonardo Moll * | 24 de novembro de 2021

Aguirre tem time encaminhado para jogo desta quarta-feira (24) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (24) para confronto diante do Fluiminense. Com o tricolor carioca um ponto a frente na tabela, o jogo é decisivo para o colorado, que tem como principal objetivo na temporada uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem.

Diego Aguirre, por sua vez, treinou a equipe de diversas maneiras para a partida. Sem a presença de titulares como Rodrigo Lindoso e Yuri Alberto, alguns atletas foram testados até que o uruguaio pudesse encaminhar uma possível equipe titular.

Sem Lindoso, Carlos Palácios deverá ser mantido no time, com Edenilson descendo no meio de campo. Já para o ataque, Matheus Cadorini deve substituir Yuri Alberto. Desta forma, o técnico do Inter deve mandar a campo um time com:

Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Mendez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Taison e Carlos Palácios; Matheus Cadorini. A partida será às 21h30, no estádio Maracanã.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

