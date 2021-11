Inter Em casa, Inter perde de 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Com o resultado, o time gaúcho segue com 47 pontos, na sétima colocação da tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em uma partida movimentada no Beira-Rio, o Inter perdeu de 2 a 1 para Flamengo, na noite deste sábado (20), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados no primeiro tempo: Gabi e Andreas Pereira finalizaram para o clube carioca, e Taison descontou para o Colorado. Com o resultado, o time gaúcho segue com 47 pontos, na sétima colocação. Já o Flamengo continua na vice-liderança, agora com 66 pontos.

O próximo duelo do Inter será na quarta-feira (24), contra o Fluminense. Já o Flamengo joga antes, na terça-feira (23), contra o Grêmio.

O jogo

O primeiro tempo da partida em Porto Alegre começou muito movimentado. Em apenas dez minutos, o Flamengo balançou as redes duas vezes. Na marca dos três, após rápido ataque pela direita, a bola chegou do outro lado para Gabi, que dominou na entrada da área e chutou cruzado de canhota para fazer 1 a 0. Logo depois, mais um gol em boa jogada coletiva. Michael avançou pelo meio e entregou na esquerda para Vitinho, que dominou e deu assistência para Gabi. O camisa 9 fez o corta-luz e deixou para Everton Ribeiro, que tocou para Andreas Pereira, de primeira, mandar no cantinho de Marcelo Lomba: 2 a 0.

Com a vantagem, o Fla seguiu dominando o jogo, mas o Inter logo passou a equilibrar as ações e também levar perigo. Aos 21, Palacios quase completou cruzamento de Patrick pela esquerda, mas Diego Alves fez boa defesa. Os minutos finais foram ainda mais intensos, com o jogo lá e cá. E quem levou a melhor foi o Colorado, que descontou na marca dos 40. Taison avançou em rápido contra-ataque, tabelou com Palacios e recebeu de volta, na frente da área, para mandar de bico para o fundo das redes: 2 a 1.

Na volta do intervalo, o Inter mudou a postura e dificultou a saída de bola do Flamengo, que não criou tanto perigo como na etapa inicial. Buscando espaços, o Colorado teve ótima chance de empatar aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Patrick cabeceou para o gol, a bola passou por Diego Alves e quase entrou, mas Willian Arão apareceu para salvar em cima da linha. Em outra chegada, aos 39, Taison recebeu na entrada da área e bateu de chapa, quase mandando a bola no ângulo. Dois minutos depois, o Fla, ainda tentando pressionar, chegou a marcar novamente, mas o lance estava impedido e o gol de Kenedy não foi validado. As equipes seguiram no ataque nos instantes finais, mas sem novas alterações no placar.

Ficha técnica

– Internacional (1): Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Edenilson, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado (Mauricio) e Patrick (Gustavo Maia); Taison e Palacios (Matheus Cadorini). Técnico: Diego Aguirre.

– Flamengo (2): Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão e Andreas Pereira; Everton Ribeiro (Arrascaeta), Vitinho (Kenedy) e Michael (Rodinei); Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior. VAR: Wagner Reway.

