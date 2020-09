Porto Alegre Ainda com risco de queda, caixa-d’água de condomínio no bairro Restinga, em Porto Alegre, passará por nova avaliação

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Defesa Civil, EPTC e Brigada Militar estiveram no bairro Restinga para verificar a situação da caixa d'água Foto: Divulgação/Defesa Civil Defesa Civil, EPTC e Brigada Militar estiveram no bairro Restinga para verificar a situação da caixa d'água. (Foto: Divulgação/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

Os moradores do Condomínio Jardim Paraíso, na Rua Rudy Osmar Auler, no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, aguardam por uma nova avaliação da caixa-d’água que apresenta o risco de queda. A estrutura, de 30 metros de altura, começou a balançar na madrugada de domingo (27), obrigando 240 moradores a deixarem suas residências.

Nesta segunda-feira (28), a Caixa Econômica Federal, a construtora Dalmás, responsável pela obra, e a Defesa Civil avaliaram a caixa-d’água e decidiram solicitar um parecer do fabricante do reservatório – o que deve ocorrer nesta terça-feira (29), de acordo com a Defesa Civil.

Enquanto isso, os moradores que precisaram deixar seus apartamentos seguem sem autorização de retorno. Ao todo, 240 pessoas, de três blocos do residencial que faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida, foram retiradas do local e tiveram que ir para a casa de amigos e parentes. A prefeitura chegou a oferecer a possibilidade de hospedagem em abrigos, mas não houve interesse.

De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, inicialmente, foram constatadas ações de vandalismo na estrutura metálica, como o furto das porcas dos parafusos que fazem a fixação da caixa-d’água no solo.

