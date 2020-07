Inter Al Ain anuncia contratação de Erik, ex-Inter

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Foto: (Divulgação/Al Ain)

O Al Ain, dos Emirados Árabes, oficializou a contratação do lateral-esquerdo Erik. Aos 19 anos, o jogador deixa o Inter, com apenas dois jogos como profissional. Na negociação, o clube gaúcho ainda manterá 50% do passe do atleta.

Apesar da saída sem receber chances com Eduardo Coudet, o jogador afirma não ter mágoas: “Não é uma dúvida só do torcedor, é uma dúvida minha também. Vinha me esforçando, fazendo bons treinos”, disse em entrevista à Rádio Grenal.

Sobre as escolhas feitas por Coudet, Erik ressaltou que o técnico teve preferência por outros nomes, como o de Léo Borges, que na semana passada subiu para o elenco principal, juntamente com outros garotos da base. “Coudet nunca falou pessoalmente comigo. Falava com o grupo dizendo que todos receberiam oportunidades. Fiquei triste por isso, porque me desceu de volta para base sem que tivesse oportunidade”, ressaltou.

O lateral foi alçado aos profissionais em 2019, na temporada de treinamentos realizada em Atibaia, quando passou a integrar o grupo profissional ainda no trabalho do técnico Odair Hellmann. Contudo, Erik não conseguiu firmar no principal, tendo atuado em apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Neste ano, não chegou a recebeu oportunidades sob o comando de Eduardo Coudet. Com a chegada de Moisés, a concorrência ainda aumentou pela lateral-esquerda, onde o clube também tem as opções de Uendel e Natanael.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

