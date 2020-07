Inter Presidente do Inter não descarta, mas vê condição difícil por investida em Zampedri

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Centroavante atua pela U. Católica Foto: (Divulgação/Universidad Católica) Foto: (Divulgação/Universidad Católica)

Com a saída do centroavante Gustavo, o Inter estuda alternativas de uma reposição para o técnico Eduardo Coudet. Com a crise nas finanças, impactada ainda mais pela pandemia do novo coronavírus, a principal alternativa é por uma solução caseira, mas, apesar disso, o clube não descarta a chegada de uma contratação.

Em entrevista à Rádio Grenal, o presidente Marcelo Medeiros respondeu a questão relacionada a um possível interesse em Fernando Zampedri, atualmente na Universidad Católica.

“É difícil que o Inter possa fazer uma negociação. Se for nos moldes da contratação do Jussa (Matheus), sem custos, pode acontecer. Mas não falamos sobre nomes, embora ele seja um grande jogador”, afirmou o mandatário colorado.

Aos 32 anos, Zampedri tem contrato, por empréstimo, com a Católica até dezembro deste ano, com opção de compra. O centroavante pertence ao Rosário Central, com o qual tem vínculo até maio de 2022.

Na temporada, são 10 jogos como titular e cinco gols marcados. Inclusive, esteve em campo contra o Inter, pela Copa Libertadores, quando o time chileno foi derrotado por 3 a 0.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

