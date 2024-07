Porto Alegre Alagado desde o início de maio, trecho da rua Voluntários da Pátria é drenado em Porto Alegre

17 de julho de 2024

O esgotamento do volume residual de água é feito por bombas móveis Foto: Luciano Lanes/PMPA O esgotamento do volume residual de água é feito por bombas móveis. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou, na tarde de terça-feira (16), a drenagem do trecho da rua Voluntários da Pátria alagado desde o início de maio, quando a Capital foi atingida pela cheia histórica do Guaíba.

O esgotamento do volume residual de água, que não escoa normalmente em razão do entupimento da rede de esgoto pluvial, é feito por bombas móveis. A estrutura é capaz de drenar 50 litros por segundo. Após essa etapa, o Dmae utiliza caminhões supersugadores para restabelecer o funcionamento da rede de drenagem no local afetado pela enchente.

A área inundada está sob a influência da Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) da Trensurb, entre os bairros Navegantes e São Geraldo, que teve o funcionamento restabelecido pela empresa na segunda-feira (15).

A Ebap da Trensurb fica ao lado da comporta 14 do sistema de proteção contra cheias do Guaíba. O local permanecerá protegido por sacos de areia até a conclusão do projeto que prevê reformas nos portões. Oito devem ser fechados permanentemente, enquanto outros serão substituídos por estruturas mais robustas.

