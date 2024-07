Brasil Exército Brasileiro compra 420 viaturas blindadas com metralhadora giratória

As novas viaturas serão distribuídas para quartéis em todo o País Foto: Exército/Divulgação

O Exército Brasileiro assinou um contrato para a compra de 420 viaturas blindadas. Com valor total de R$ 1,4 bilhão, os veículos serão entregues ao longo dos próximos dez anos.

A aquisição faz parte de um plano que visa reequipar as Forças Armadas, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agosto do ano passado. Ao todo, estão previstos R$ 52,8 milhões em investimentos por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O fornecedor é a Iveco Defense Latin America.

As novas viaturas, chamadas de Guaicurus, serão distribuídas para quartéis em todo o País, sobretudo para as regiões de fronteira. Além dos veículos, o contrato inclui o serviço de integração do sistema de armas automatizado. O equipamento remotamente controlado é composto por um módulo com sensores ótico e térmico, além de uma estação de metralhadora giratória.

O sistema permite que o atirador realize a detecção de alvos a longas distâncias e em condições de baixa visibilidade e execute os disparos de maneira seletiva e controlada durante o deslocamento da viatura, tudo a partir do interior do veículo.

