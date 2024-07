Brasil Como funciona o negócio de jogos de azar no Brasil?

Os jogos de azar no Brasil tem uma regulamentação diferente da Europa e América do Norte, por isso que neste artigo da TestCasinos.org iremos explorar mais detalhes dos diversos formatos de apostas no maior país da América do Sul.

História dos Jogos de Azar no Brasil

De acordo com os historiadores, os jogos de azar no Brasil foram introduzidos pelos colonos europeus, no século XVI. Entretanto, apenas no século XVIII surgiram as casas de apostas, um grande sucesso com a criação das corridas de cavalos.

Com essa popularização crescente, o barão João Batista Viana Drummond criou o jogo do bicho, em 1892, para aumentar a arrecadação de seu zoológico. Depois disso, em 1917, surgiu a primeira loteria, um grande fenômeno, mas que veio com a proibição dos demais jogos de azar no mesmo ano.

Essa proibição durou até 1934, quando Getúlio Vargas legalizou as apostas no Brasil. Assim, casas de apostas como o Cassino Copacabana Palace e o Casino Paulista surgiram.

No entanto, a legalização só durou até 1946, com a proibição dos cassinos no Brasil. Além disso, houveram tentativas de reavivar esse ramo nas décadas de 60 e 90, mas sem o sucesso esperado.

Tipos de Jogos de Azar no Brasil

Com os jogos cada vez mais presentes na cultura dos brasileiros, você pode encontrar vários tipos de jogos diferentes. Dessa maneira, vamos listar aqui os tipos de jogos mais comuns entre os jogadores brasileiros.

Loteria

O tipo de jogo mais popular no Brasil, principalmente por ser o único que nunca foi proibido desde que surgiu, em 1917. É um jogo simples e prático, onde você escolhe uma sequência de números, ganhando caso todos ou a maior parte deles sejam sorteados.

Seus prêmios são bem altos no Brasil, podendo chegar aos milhões, como na Mega-Sena. Por isso, no Brasil, os jogos de loterias são feitos apenas pelas Lotéricas, administradas pela Caixa Econômica Federal e pelo Governo Federal.

Bingo

Bem comum em quermesses e outros eventos comemorativos, é outro gênero bem popular no Brasil, inclusive para quem não é fã de jogos de apostas. Um jogo dinâmico, onde as pessoas recebem uma cartela numerada, tendo que completar a quina ou toda cartela, de acordo com os números sorteados.

Apesar de ser um jogo de apostas, o bingo é muito admirado por todas as idades, de crianças a idosos. Entretanto, apesar do bingo ser tecnicamente proibido, ele é bem comum em eventos beneficentes, por não envolver grandes prêmios em dinheiro.

Apostas Esportivas

Mesmo antes das apostas online, as apostas esportivas são algo popular no Brasil, principalmente pelo amor de tantos brasileiros pelo futebol. Um tipo de jogo onde se aposta no resultado de um jogo, ou em outros fatores, como qual time vai ganhar o campeonato.

Apesar disso, atualmente, pode-se encontrar apostas nos mais diferentes esportes. Não só nos esportes comuns, mas inclusive nos esportes eletrônicos, principalmente Counter-Strike e League of Legends.

Cassinos Online

Um gênero que vem se tornando cada dia mais popular, principalmente com os slots online, como o jogo Fortune Tiger. São os mais diferentes tipos de jogos, com uma grande variedade de temáticas, junto de gráficos e cores de encher os olhos. Fora que você pode jogar no cassino ao vivo, com um crupiê real, o que traz mais imersão e uma experiência próxima dos cassinos reais.

Legislação atual

Atualmente, a legalização dos jogos de apostas é praticamente uma realidade. Isso porque, além das apostas no Brasil serem legalizadas desde 2018, a regulamentação dos cassinos onlines está em tramitação no Congresso. Dessa forma, o governo federal vem se comprometendo bastante, permitindo a entrada de sites de aposta no Brasil, desde que devidamente licenciados.

Esse licenciamento também culminou na criação do Sinaj, o órgão que será responsável por regular e fiscalizar esse mercado no Brasil. Entretanto, cassinos online ainda permanecem em um limbo legal, não sendo proibidos, mas ainda não estando devidamente regulamentados.

Apesar dessa situação, tudo se encaminha para a devida regulamentação e legalização desses jogos no Brasil. Além disso, é uma discussão contínua no Congresso Nacional, enquanto tudo indica que o projeto de lei que regulamenta os cassinos será aprovado no Senado.

Tamanho e crescimento do mercado de jogos de azar

Atualmente, o mercado desses jogos é estimado em torno de US$70,31 bilhões no mundo. Enquanto a tendência, ainda mais com a popularização das plataformas de jogos de aposta, é que o mercado continue crescendo mais e mais.

O mercado europeu faturou € 69,6 bilhões brutos em 2022, um aumento de 23% comparado com 2021, conforme a European Gaming Betting Association. Já para 2024, a estimativa é de € 79,4 bilhões, um aumento de 14% em relação a 2022.

Já no mercado brasileiro, estima-se que ele movimente em torno de R$34 bilhões no total. Além disso, as apostas esportivas são responsáveis hoje por 75% dos patrocínios dos principais times do futebol brasileiro, passando dos R$450 milhões por ano.

Desafios e Controvérsias

Apesar da popularidade, os jogos de apostas ainda têm uma certa resistência por parte da população brasileira. Muitos deles, principalmente os evangélicos, não veem com bons olhos esse tipo de entretenimento, assim como outros problemas.

O maior desses problemas, já dito antes inclusive, se encontra na ausência de uma regulamentação dos jogos. Uma ausência que não só reflete em boa parte da desconfiança da população brasileira, como tem sido um empecilho para a entrada de mais empresas.

Além disso, outros desafios e controvérsias incluem:

– Questões relacionadas à tributação e à legalidade.

– Discussões sobre a ética por trás da promoção de jogos de azar e suas implicações morais.

– Preocupações com a segurança dos dados dos jogadores e garantias de jogos justos.

– Influência de interesses políticos e de lobby na regulamentação dos jogos de apostas.

Dessa maneira, muitas empresas preferem não investir no Brasil, enquanto aguardam a oportunidade de entrar formalmente no mercado. Entretanto, a maioria das empresas está muito otimista com os rumos da regulamentação no Brasil, enquanto vêm se preparando para adentrar no mercado nacional.

O futuro dos jogos de azar no Brasil

Apesar dos desafios, o futuro dos jogos tem se mostrado cada vez mais promissor no Brasil. Isso porque o setor tem tido crescimentos recordes, como os cassinos online, que aumentaram suas receitas em 200% em 2023, de acordo com a IDnow.

Fora os cassinos, o setor de apostas esportivas online cresceu 734,6% entre 2021 e abril deste ano, aponta a análise de dados da Datahub. Também, o setor se encontra progressivamente mais presente nos eventos esportivos, com gigantes como a Betano e a Binance com presença no Brasileirão.

Essa presença também se estende em outros aspectos, com o surgimento do Gambling Brasil em 2023, enquanto a sua terceira edição já está confirmada para 2025. É um congresso que reúne empresas de jogos e apostas, e os mais diferentes profissionais do ramo, de publicitários a youtubers.

Tudo isso mostra não só quão promissor o mercado é atualmente, como que existe um enorme interesse em investir nele. Um interesse que, ao que tudo indica, vai ser ainda maior com a regulamentação dos jogos.

Conclusão

Como você pôde ver, estamos falando de um mercado cada vez mais crescente, não só no Brasil, mas também mundo afora. Mesmo assim, com todos os desafios, saiba que existem as mais diferentes opções para os jogadores brasileiros, de apostas aos mais diferentes jogos online.

Tudo isso promete ficar ainda maior com a regulamentação dos jogos no Brasil. Não apenas no online, mas também cogita-se a volta dos cassinos físicos, o que traria muitos investimentos ao Brasil. Investimentos estimados em R$30 bilhões só em São Paulo, disse a Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo.

Agora, quanto às expectativas das empresas do ramo, essas estão bastante otimistas, principalmente com a regulamentação. Com isso, as empresas aqui presentes têm investido cada vez, enquanto as que aguardam vêm se preparando para entrar formalmente.

