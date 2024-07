Política “É abominável qualquer tipo de violência”, diz Lula sobre ataque a Donald Trump

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

O presidente também voltou a defender a urgência de uma regulação sobre as grandes empresas de tecnologia que controlam as redes sociais Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ao comentar novamente sobre o ataque a tiros sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante um comício no fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “é abominável qualquer tipo de violência”.

“É abominável qualquer tipo de violência. Não é só com o ex-presidente Donald Trump. É a morte de um prefeito em uma cidadezinha no interior. É a morte de um vereador em uma cidadezinha no interior. Então, é preciso que a gente volte a ter tolerância. O que temos hoje é a derrota do argumento, o argumento vale muito pouco. O que vale hoje é mentira, o que vale é fake news. Porque quando você está dizendo a verdade, você tem que argumentar. Quando você está contando uma mentira, não tem que argumentar. Essa é a diferença que está fazendo hoje falta na sociedade brasileira. A volta do argumento para os debates políticos. Está faltando um pouco de compreensão dos problemas do mundo”, declarou o petista.

O presidente também voltou a defender a urgência de uma regulação sobre as grandes empresas de tecnologia que controlam as redes sociais. “Não é possível que as empresas continuem ganhando dinheiro disseminando mentiras, fazendo provocação, campanha contra vacina, sem levar em conta nenhum compromisso com a verdade. Eu sou favorável a que a gente dê uma regulação porque essas empresas não pagam nada. Ganham bilhões de publicidade. Têm muito lucro com a disseminação do ódio no mundo inteiro”, disse Lula. As declarações foram dadas em entrevista à TV Record na terça-feira (16).

