Dicas de O Sul Saiba como higienizar o seu telefone celular contra o coronavírus. Álcool em gel pode danificar o aparelho

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O álcool isopropílico 70% é o mais indicado para limpeza de componentes eletrônicos e metais Foto: Marcello Casal/Agência Brasil O álcool isopropílico 70% é o mais indicado para limpeza de componentes eletrônicos e metais. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Os cuidados básicos para evitar a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, devem continuar fazendo parte da nossa rotina em 2021, enquanto o plano de imunização avança em território nacional. O uso de máscara e álcool em gel nas mãos são muito importantes, bem como a descontaminação de objetos de uso pessoal que são muito tocados no dia a dia, como é o caso do aparelho celular.

No entanto, a higienização do dispositivo não pode ser feita de qualquer maneira, destaca Clayton Mangulin, CEO e fundador da Campinas Celulares, rede de assistência técnica e venda de acessórios para smartphones. “Atendemos muitos casos de pessoas que tentaram desinfetar o objeto em casa e o que fizeram foi diminuir sua vida útil, isso porque o álcool em gel possui componentes que oxidam as peças dos aparelhos”, afirma.

Veja abaixo a melhor maneira de desinfetar seu telefone sem comprometer o funcionamento dele:

Use álcool isopropílico

O álcool isopropílico 70% é o mais indicado para limpeza de componentes eletrônicos e metais, pois é puro e evapora mais rápido. Produtos em gel não devem ser usados por conter emulsificantes e hidratantes que grudam nas peças dos aparelhos, além de danificar a tela e a câmera do celular. Além disso, é preciso tomar cuidado com a quantidade de álcool. Não é aconselhável aplicar diretamente o produto no aparelho. É necessário utilizar um pano cujo tecido não solte fios, como a flanela, por exemplo, muito usada para limpeza de óculos de grau.

Desligue o aparelho

Antes de fazer a limpeza, desligue o telefone e jamais tente higienizá-lo com o cabo e carregador conectados na tomada. A umidade dos produtos de limpeza podem se infiltrar e percorrer circuitos eletrônicos, causando curtos e até danos irreversíveis ao dispositivo.

Higienize a capinha

Por fim, limpe também o case do aparelho, caso esteja utilizando um. Capinhas de plástico, silicone ou material semelhante podem ser lavadas com água e detergente ou sabonete líquido, mas é preciso deixar secar bem antes de colocá-las de volta no telefone móvel. Se o acessório for metalizado, pode utilizar o álcool isopropílico 70%, com cuidado, sem exagerar na quantidade de produto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul