Economia Álcool ou gasolina? Veja o que sai mais em contra na hora de abastecer o carro

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Nem sempre o combustível mais barato é o que rende mais; carro flex completa 20 anos em 2023. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O carro flex completa 20 anos em 2023. De lá pra cá, muita coisa mudou. Os sistemas de injeção ficaram mais inteligentes, as potências subiram e os modelos que podem ser abastecidos com etanol ou gasolina, em qualquer proporção, dominaram o mercado. Mas uma pergunta permanece: qual é o combustível mais vantajoso na hora de abastecer?

Considerando apenas o preço, o etanol parece ser mais negócio. Porém, é preciso considerar que o consumo dos carros, quando abastecidos com o combustível derivado da cana-de-açúcar é pior.

E a explicação está na composição de cada combustível, como define o engenheiro e mentor de Energia a Combustão da SAE BRASIL, Everton Lopes. “A gasolina tem mais conteúdo energético do que o etanol. Significa que a gasolina tem 30% mais energia por litro do que o etanol. Isso resulta em uma autonomia maior do veículo quando você abastece com gasolina. Em tese, se fossemos comparar reais por conteúdo energético, a gasolina deveria ser 30% mais cara do que o etanol. Essa é uma relação adequada”.

Ou seja, aquela famosa fórmula de dividir o preço do etanol pelo da gasolina é válida. Se o resultado dessa divisão for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer com gasolina. Caso contrário, compensa comprar álcool.

Um exemplo:

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana de 8 a 14 de janeiro, o preço médio do litro do etanol em São Paulo era de R$ 3,85. Já a gasolina, nesse mesmo cenário, custava, em média, R$ 4,95.

Dividindo os R$ 3,85 por R$ 4,95, o resultado é 0,77 – dessa forma, a gasolina é mais vantajosa.

O relatório da ANP ainda mostra que, na semana pesquisada, o etanol não era vantajoso em nenhum estado do Brasil. O que mais se aproximou da paridade financeira foi o Mato Grosso, com relação de 0,71 – levemente favorável para a gasolina.

No outro extremo, no Rio Grande do Sul, álcool e gasolina custam quase a mesma coisa: R$ 4,76 e R$ 4,93, respectivamente.

A conta para definir qual dos combustíveis vale mais a pena é quase tão antiga quanto os carros flex. Porém, de lá pra cá, a porcentagem de etanol que vai na gasolina também aumentou. Atualmente, na composição da gasolina, há 27,5% do combustível derivado da cana. Lopes, porém, afirma que essa alteração não muda a forma de calcular, “já que a diferença de 30% de valor energético é da gasolina comum (com etanol misturado) versus o etanol puro”.

